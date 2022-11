Ruben Neves diz que Cristiano Ronaldo "está numa forma espetacular"

Rui Farinha, em Doha Hoje às 09:09, atualizado às 09:14 Facebook

Ruben Neves afirmou, neste domingo de manhã, no centro de treinos da seleção portuguesa, no Catar, que Cristiano Ronaldo se encontra bem e motivado.

Apesar do número sete ter menos jogos em novembro do que em temporadas anteriores, o médio do Wolverhampton acredita que vai fazer uma excelente prova. "Mau momento? Pelo que tenho visto, Ronaldo está numa forma espetacular, não nos preocupa porque sabemos que se o coletivo funcionar bem as individualidades vão sobressair", revelou aos jornalistas, este domingo de manhã, em Doha.

No interior do grupo, todos apoiam o capitão, garante Ruben Neves. "Não há polémicas, há mais conversa fora do que dentro, o ambiente é espetacular. Sobre esse tema, já foi tudo dito e falado".

Sobre a ambição portuguesa na prova, o médio, de 25 anos, acredita que a seleção pode ir muito longe. "Queremos muito ser campeões do Mundo e vamos fazer tudo para ganhar. Sabemos que é uma competição difícil mas se estivermos no nosso melhor será muito difícil bater-nos". A corrida pelo primeiro lugar no grupo pode ser crucial para evitar o Brasil nos oitavos de final. "Todos os jogos são importantes e por consequência, ficar no primeiro lugar. Não podemos ter dias maus", disse Ruben Neves.

No plano individual, atravessa um bom momento. "Sinto-me bem a jogar em várias posições, é uma vantagem ter um leque de 26 jogadores. Sinto-me feliz e motivado", acrescentou o médio do Wolverhampton. Com 32 internacionalizações, Ruben Neves ainda não marcou por Portugal. "Não me foco nos golos, claro que são importantes mas ainda mais importante é ajudar a equipa a vencer".

Seleção na máxima força

A seleção portuguesa treina na manhã deste domingo na máxima força, no seu centro de treinos, no Catar.

Diogo Dalot, António Silva, William, Otávio, João Félix e André Silva, ausentes na sessão de sábado, apresentaram-se na máxima força e estão disponíveis para o primeiro duelo de Portugal no Mundial, frente ao Gana, na próxima quinta-feira.

O calor é um entrave, com 30 graus de temperatura à hora do treino, com jornalistas estrangeiros novamente em grande número. O objetivo é seguir passo a passo Cristiano Ronaldo, que passou para as primeiras páginas da atualidade, após a polémica entrevista concedida a Piers Morgan, em que arrasou o Manchester United e o seu treinador, Erik ten Hag.