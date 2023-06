Rúben Neves perto da Arábia Saudita e Brasil chama por Ancelotti

Falhadas as negociações com o Barcelona, Rúben Neves pode estar perto de rumar ao Al Hilal, da Arábia Saudita. A Imprensa brasileira dá Carlo Ancelotti como o próximo selecionador do Brasil e Luís Castro reitera o compromisso com o Botafogo

Inglaterra: Aos 26 anos, Rúben Neves pode estar perto de sair do futebol europeu, uma vez que tem em mãos uma oferta muito tentadora do Al Hilal, onde jogam Marega e Carrillo. Segundo vários relatos, os sauditas terão oferecido mais de 55 milhões de euros ao Wolverhampton, que vê esta hipótese com bons olhos, uma vez que o contrato de Rúben Neves termina já em 2024 e não há intenções de renovar, por parte do médio. A mudança para a Arábia Saudita poderá já ficar definida na próxima semana, após o retorno dos compromissos de seleções, se não aparecer nenhuma hipótese viável para o internacional português continuar a jogar na Europa. No total, Rúben Neves está ligado ao Wolverhampton há seis temporadas, nas quais realizou 253 jogos, tendo marcado 30 golos. O camisola 18 impôs-se em Inglaterra, tendo até subido na hierarquia e entrado no lote de capitães dos Wolves.

Brasil: Segundo a Globo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já terá chegado a acordo com Carlo Ancelotti para se tornar o próximo selecionador do Brasil. O contrato do treinador italiano com o Real Madrid termina no final da próxima temporada e o "namoro" entre as duas partes já vem sendo público há alguns meses, sendo que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, já terá definido que pretende um treinador europeu para suceder a Tite. É sabido que o líder do futebol brasileiro definiu o mês de junho como prazo limite para definir o próximo selecionador e Carlo Ancelotti reúne todos os pressupostos para ajudar o Brasil a voltar a reinar no futebol mundial. Coincidência ou não, ontem já surgiram notícias de que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, já terá endereçado um convite a Zidane para voltar a treinar os madrilenos.

Botafogo: Luís Castro tem sido dado como uma das possíveis soluções para ocupar o cargo de treinador do Al Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo, mas já deixou claro que a cabeça está no Botafogo, líder do Brasileirão. "Não vou fazer comentários a esse respeito. Eu mesmo resolvo estas situações da minha vida. Quero paz. Estou focado no Botafogo e o meu caminho neste momento é o Botafogo", explicou o técnico, que tem contrato com o emblema brasileiro até 2024.

Championship: Luís Semedo já é oficialmente jogador do Sunderland, do segundo escalão inglês, após terminar contrato com o Benfica. O jovem avançado, de 19 anos, deixou as águias a custo zero e assinou até 2028 pela equipa do Championship. "É uma grande mudança para mim, estou muito entusiasmado. O Sunderland tem muitos jovens com um papel importante na equipa e penso que isso será muito bom para o meu desenvolvimento. Estou ansioso por conhecer os meus novos colegas de equipa, ver o estádio e sentir a paixão dos adeptos", referiu o internacional português sub-20. Esta temporada, Semedo fez 18 jogos pela equipa B, tendo registado dois golos e duas assistências.

Espanha: Eden Hazard não conseguiu vingar no Real Madrid, onde chegou com conotação de estrela do futebol mundial, mas está com vontade de dar outro rumo à carreira. Pelos madrilenos, fez apenas 76 jogos e sete golos, em quatro temporadas, e está preparado para o passo seguinte... uma vez que já está farto de tanto descanso. "É certo que nos últimos dias li muitas coisas sobre mim. E muitos disparates. Ir para o Molenbeek para jogar com o meu irmão? Não sei se é uma estupidez, veremos. Sei que não estou a dar as respostas que esperam porque, sinceramente, eu próprio ainda não as tenho. Dito isto, posso assegurar que continuo a ser capaz de ser futebolista profissional, o meu corpo aguenta. Até porque descansei nos últimos três anos", disse o belga, de 32 anos, que brilhou na Premier League ao serviço do Chelsea.

Chaves: O guarda-redes dos flavienses, Paulo Vítor, está prestes a rumar à Arábia Saudita, para jogar no Al Akhoud. O brasileiro, de 34 anos, acabou contrato com o Chaves, clube pelo qual participou em 97 jogos, em três temporadas. O clube transmontano fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento pelo serviço prestado ao emblema de Trás-os-Montes. "Pela forma como sempre defendeu as nossas cores, pela empatia que criou com os nossos adeptos, pela excelente relação que teve sempre connosco, não poderíamos deixar uma palavra de gratidão e desejar os maiores sucessos pessoais e profissionais no seu próximo desafio", lê-se em comunicado.

Países Baixos: O Ajax, onde joga Francisco Conceição, anunciou a contratação de Benjamin Tahirovic à Roma, de José Mourinho. O internacional bósnio, de 19 anos, viajará nos próximos dias para Amesterdão, depois de ter cumprido os compromissos com a respetiva seleção, para cumprir burocracias e assinar contrato com o novo clube. Esta temporada não conseguiu afirmar-se pelos italianos, uma vez que apenas participou em 13 jogos.