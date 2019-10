Rui Jorge integra Tomás Tavares e Pedro Mendes na seleção sub-21

Nuno Barbosa Hoje às 17:34, atualizado às 18:01 Facebook

Rui Jorge, o selecionador nacional dos sub-21, foi obrigado a fazer duas alterações na convocatória para o próximo compromisso de Portugal, frente à Holanda, devido às lesões sofridas por Diogo Dalot (Manchester United, Inglaterra) e Pedro Neto (Wolverhampton, Inglaterra).

Para os lugares dos dois jogadores, Rui Jorge chamou o lateral do Benfica, Tomás Tavares, e o avançado do Sporting, Pedro Mendes, que nunca antes tinha sido eleito para convocatórias dos escalões jovens da seleção portuguesa.

Recorde-se que os sub-21 lusos jogam na Holanda, frente à seleção local, numa partida referente ao grupo 7 de qualificação para o Campeonato Europeu da categoria, na próxima sexta-feira, pelas 17.30 horas. A equipa de Rui Jorge ocupa o primeiro lugar deste grupo, que conta ainda com as participações dos sub-21 de Gibraltar, Bielorrússia, Chipre e Noruega.

Inicialmente a Federação Portuguesa de Futebol divulgou o nome de Tomás Esteves, do F. C. Porto, como substituto de Diogo Dalot, mas esse continuará com a seleção sub-20.

Confira, agora, a lista completa de convocados atualizada:

Guarda-redes: Diogo Costa (F. C. Porto), João Virgínia (Reading, Inglaterra) e Luís Maximiano (Sporting)

Defesas: Diogo Leite (F. C. Porto), Diogo Queirós (Mouscron, Bélgica), Nuno Tavares (Benfica), Pedro Pereira (Bristol City, Inglaterra), Rúben Vinagre (Wolverhampton, Inglaterra), Thierry Correia (Valência, Espanha), Tiago Djaló (Lille, França) e Tomás Tavares (Benfica)

Médios: Daniel Bragança (Estoril), Domingos Quina (Watford, Inglaterra), Filipe Soares (Moreirense), Gedson Fernandes (Benfica), Miguel Luís (Sporting), Nuno Santos (Benfica) e Vítor Ferreira (F. C. Porto)

Avançados: Dany Mota (Juventus), Trincão (Braga), Jota (Benfica), Pedro Mendes (Sporting) e Rafael Leão (AC Milan, Itália)