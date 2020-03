Rui Moreira encabeça lista de Pinto da Costa ao Conselho Superior

Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, será o cabeça-de-lista ao Conselho Superior do F. C. Porto, na lista afeta a Pinto da Costa.

A candidatura de Rui Moreira confirmada esta sexta-feira pela comissão de apoio à recandidatura de Pinto da Costa.

O Conselho Superior do F.C. Porto é um órgão consultivo e não executivo. As eleições decorrem em paralelo com o sufrágio para os órgãos sociais do clube, no dia 18 de abril.

Relembre-se que existe já uma lista candidata ao Conselho Superior, encabeçada por Miguel Brás da Cunha, que conta, inda, com Avelino Oliveira e Luís Folhadela Rebelo.

Pinto da Costa ainda não anunciou oficialmente a recandidatura à presidência do F.C. Porto. Todas as candidaturas têm de ser formalizadas até ao dia 18 deste mês. Até este momento, duas sócios assumiram-se como candidatos: José Fernando Rio e Nuno Lobo.