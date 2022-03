Árbitro interrompe jogo para a Taça A. F. Porto por falta de segurança

JN/Agências Hoje às 00:05 Facebook

O jogo entre São Lourenço do Douro e São Pedro da Cova 1937, a contar para a Taça A. F. Porto, foi interrompido por volta dos 60 minutos devido ao árbitro da partida sentir que as condições de segurança não estavam reunidas para a continuidade do encontro.

Tudo começou quando a equipa do Marco de Canaveses fez o primeiro golo - que foi o único devido à interrupção do encontro -, aos 60 minutos, o que motivou o descontentamento da equipa gondomarense. O presidente do S. Pedro da Cova 1937, Vítor Catão, teceu duras críticas à arbitragem de Ricardo Carriço, o que levou o árbitro a exibir o cartão vermelho ao dirigente.

A partir desse momento, Ricardo Carriço sentiu que as condições de segurança não estavam reunidas e dirigiu-se para os balneários, interrompendo assim a partida, quando o S. Lourenço do Douro ganhava por 1-0.

Segundo António Pereira, presidente dos marcoenses, quando o juiz do encontro estava no túnel de acesso aos balneários foi agredido com um soco e, ao que o JN conseguiu apurar através de fonte do emblema do Marco de Canaveses, foi levado de ambulância para um hospital perto do Campo de Futebol Coronel Moura Bessa após a partida.

Já Vítor Catão afirma que o encontro "foi sucessivamente mal ajuizado" pela parte de Ricardo Carriço, alegando que "até perdoou uma expulsão" ao guarda-redes marcoense por uso da mão fora da área. Quanto às agressões, o dirigente do emblema gondomarense nega ter existido qualquer tipo de violência por parte de elementos ligados ao S. Pedro da Cova 1937 e acrescenta que já preparava a equipa para abandonar o campo, por acreditar que há uma falta clara a preceder o golo do S. Lourenço do Douro, mas o árbitro antecipou-se a interromper a partida.

Por agora, o JN não conseguiu chegar à conversa com Ricardo Carriço para escutar a sua versão dos acontecimentos.