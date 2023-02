SAD do Benfica com resultado líquido negativo de 13,3 milhões

JN Hoje às 21:43 Facebook

A SAD do Benfica informou, esta terça-feira, que registou um resultado líquido negativo no valor de 13,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2022/23.

Através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD o clube encarnado revelou que registou um resultado líquido negativo no valor de 13,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2022/23.

"O resultado líquido ascende a um valor negativo de 13,3 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 57,9% face ao período homólogo, sendo de realçar que a mais-valia obtida com a alienação dos direitos do jogador Enzo Fernández apenas terá impacto no resultado do 2.º semestre, dado que a transferência se realizou em janeiro de 2023", pode ler-se na nota.

Os rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) atingem os 111,6 milhões de euros, enquanto os rendimentos totais ascendem a 127,3 milhões de euros. O ativo atual corresponde a um valor de 494,6 milhões de euros, enquanto o passivo é de 398,9 milhões de euros.