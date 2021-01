Salvador e os festejos do Sporting: "Sinal de que às vezes se sentem pequenos ao nosso lado"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:17 Facebook

O presidente do Braga deixou, este sábado, críticas à arbitragem e comentou o momento de tensão vivido na tribuna no final da Taça da Liga.

"Acho que é de toda a justiça dar os parabéns aos jogadores do Braga pelo jogo que fizeram, pelo carater, ambição, tudo o que demonstraram neste jogo. O jogo começou com duas grandes equipas e tudo fizemos para vencer. Sabíamos que era um jogo que iria ser decidido no detalhe, pena é que não fosse decidido nos detalhes das equipas que jogaram à bola mas sim pela terceira. O golo começa numa falta que não existe, como todos vimos", começou por dizer António Salvador, que comentou também a confusão na tribuna presidencial.

"É com grande satisfação e orgulho que o Braga demonstrou, dentro de campo, a grande equipa que tem e é com grande satisfação que vejo o Sporting a festejar tanto com as vitórias sobre o nosso clube. Sinal de que às vezes se sentem pequenos ao lado do nosso clube. É muito bonito saber ganhar e saber perder. Confusão no fim? Na tribuna presidencial não foi nada de mais. Todos nos clubes têm de saber perder e saber ganhar. É nos momentos assim que temos de saber ganhar. Quando assim não é, as coisas não correm muito bem. É um assunto ultrapassado", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), este sábado, o Braga em Leiria e conquistou a Taça da Liga pela terceira vez, num jogo com três expulsões. Porro marcou o único golo do jogo.