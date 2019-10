Secretário de Estado acredita que estratégia para Desporto vai manter-se

Hoje às 22:28 Facebook

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, mostrou-se, esta terça-feira, bastante convicto de que o novo Governo português vai manter a estratégia para o desporto nacional, destacando o trabalho "frutífero" dos últimos anos.

À margem da cerimónia da tomada de posse dos órgãos sociais da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), que decorreu na Tribuna de Honra do Estádio Nacional, em Oeiras, João Paulo Rebelo disse ainda "não ter resposta para saber se continua no cargo", uma vez que se vai formar um novo governo, depois do resultado das eleições legislativas no passado domingo.

"Tenho esta convicção profunda, porque sei o trabalho que nós fizemos ao longo desta última legislatura, deu tantos frutos, foi tão frutífero e não acredito que a estratégia seja alterada. A estratégia de trabalhar em parceria, de trabalhar em articulação. Temos de saber articularmo-nos da melhor maneira", declarou João Paulo Rebelo.

Sobre a eleição de André Reis para o próximo mandato da FADU, o secretário de Estado referiu que o novo presidente recebe uma "herança pesada e importante para fazer muito por Portugal", sem esquecer de enaltecer o "orgulho grande" na anterior presidência liderada por Daniel Monteiro.