Segundo dia com incidentes entre adeptos ingleses na Ribeira

Os adeptos ingleses do Manchester City e Chelsea voltaram a envolver-se em cenas de pancadaria, esta sexta-feira, na zona da Ribeira do Porto, onde a grande maioria se concentrou desde manhã cedo.

Com mais de uma vintena de voos originários de Inglaterra programados a aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro desde as primeira horas desta sexta-feira, fora os que chegaram nos dias anteriores, são milhares os simpatizantes dos "cityzens" e "blues" que encheram as ruas da cidade para apoiar as respetivas equipas na final da Liga dos Campeões, agendada para sábado, pelas 20 horas, no Estádio do Dragão.

Se a grande maioria se diverte nas esplanadas a comer e a beber, alguns envolveram-se em agressões esta sexta-feira à tarde, o que acontece pelo segundo dia seguido. Depois de no dia anterior à noite, a PSP ter tido a necessidade de resolver uma escaramuça entre os Aliados e São Bento.