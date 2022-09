Seleção de futsal não perde há 1819 dias

A seleção portuguesa venceu (5-2), neste domingo, a Espanha, na Finalíssima Intercontinental, e está há 1819 dias sem perder.

A última derrota em jogos oficiais foi em 28 de setembro de 2016, na meia final mundial, frente à Argentina (5-2)

Desde 2012, Portugal conquistou 16 títulos, em várias modalidades: 7 no futebol de praia (Euro de 2021, Euro de 2020, Mundial de 2019, Euro de 2019, Jogos Europeus de 2019, Mundial de 2015 e Euro de 2015); quatro no futebol (Europeu de 2016, Liga das Nações de 2019, Euro sub-19 de 2018 e Euro sub-17 de 2016); cinco no futsal ( Finalíssima 2022, Euro de 2022, Mundial de 2021, Euro de 2018 e Jogos Olímpicos Juventude sub-19 feminino).