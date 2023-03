Seleção nacional: a lufada de ar fresco e os ventos da mudança

As alterações introduzidas por Roberto Martínez na equipa de Portugal: três defesas centrais, a preponderância de João Palhinha, a alegria de Cristiano Ronaldo e a aposta na juventude.

A última semana marcou a estreia de Roberto Martínez como selecionador de Portugal e foram várias as alterações efetuadas pelo espanhol, desde a mudança de esquema tático, a aposta em João Palhinha e a renovação de confiança em Ronaldo. Apesar dos jogos terem sido contra adversários acessíveis, as mudanças deram resultado, uma vez que a seleção goleou o Liechtenstein (4-0) e Luxemburgo (6-0), no arranque da qualificação para o Euro 2024.

A mudança do sistema tático foi a novidade mais evidente pela introdução dos três defesas centrais. Habituados ao 4x4x2 ou ao 4x3x3 de Fernando Santos, Roberto Martínez optou pelo 3x4x3, a fórmula que utilizou quando orientou a seleção belga. Esta tática permite colocar mais jogadores na frente e criar dinâmicas diferentes e mais ofensivas com os laterais.