Seleção Nacional triunfa perante um Catar demasiado "tenro"

Os escolhidos de Fernando Santos, com um onze totalmente renovado, venceram o Catar (3-1), sem grandes dificuldades, com os golos a serem apontados por André Silva, o estreante Otávio e Bruno Fernandes (g.p.). Hassan fez o golo catari.

Este embate particular surge entre a dupla jornada de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, depois da vitória contra a República da Irlanda (2-1) e antes do confronto com o Azerbaijão (terça, às 17 horas).

O início do encontro deu para ver o bom momento de forma das segundas linhas da Seleção Nacional, que entraram fortes na partida, a dominar o encontro e sem permitir grandes veleidades à equipa do Catar, que se revelou demasiado "tenra" para este nível.

À passagem do minuto 23 um grande cruzamento de João Mário deixou André Silva na cara do golo, que através de um belo gesto técnico inaugurou o marcador. O golo embalou a Seleção das Quinas e, quase a seguir, Gonçalo Guedes encontrou a cabeça do estreante Otávio, que num movimento à ponta de lança dilatou a vantagem, coroando um bom arranque de partida.

Já perto do intervalo o guarda-redes Barsham teve uma saída em falso, derrubando Gonçalo Guedes e o VAR tratou de informar o árbitro de que o guardião merecia expulsão.

Este último lance mudou completamente o figurino da partida, que apesar de ter um Catar um pouco retraído ainda esboçava algumas tentativas de ataque. Com a expulsão o adversário da equipa das Quinas baixou completamente as linhas e a partir daí só deu Portugal.

Já com Bruno Fernandes e Diogo Jota em campo a formação catari reduziu, por Hassan, mas os comandados de Fernando Santos estavam totalmente instalados no meio-campo adversário e só não estiveram bem na eficácia. Perto do apito final Diogo Jota caiu na área e o médio do Manchester United tratou de selar as contas finais, com um penálti muito bem cobrado.

Contudo, o jogo não iria terminar sem mais uma expulsão de um jogador do Catar, com Khoukhi a ver o cartão vermelho.

Ao nível estatístico Portugal deu uma autêntica "goleada":

Portugal-Catar

Posse de Bola: 72%-28%

Tentativas de golo: 22-5

Remates à baliza: 8-2

Defesas do GR: 1-5