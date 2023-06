Seleção portuguesa troca Nike por Puma

JN 06 Junho 2023 às 22:41 Facebook

Equipamentos da seleção portuguesa de futebol deverão passar a ser fornecidos pela Puma a partir de 2025.

A Federação Portuguesa de Futebol prepara-se para trocar a Nike, marca desportiva que fornece os equipamentos da seleção portuguesa desde 1997, pela Puma, daqui a dois anos.

De acordo com o jornal espanhol Marca, decorrem negociações entre responsáveis da Puma e da FPF com vista a realizar a mudança para a marca alemã de equipamento desportivo, que substitui, assim, a norte-americana Nike, patrocinadora do capitão da seleção, Cristiano Ronaldo, a partir de 2025.

As condições financeiras apresentadas pela Puma aos responsáveis da seleção portuguesa serão superiores aos valores que a Federação Portuguesa de Futebol recebe atualmente da parte da Nike.

O JN tentou entrar em contacto com a Federação Portuguesa de Futebol para confirmar a informação, mas não obteve resposta.