Sérgio Conceição: "As palavras fortes? Também digo coisas aos meus filhos"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto destacou, este sábado, a boa exibição da equipa azul e branca e abordou a explulsão de Taremi bem como as declarações fortes após a goleada sofrida diante do Liverpool.

"Estávamos empatados ao intervalo e eu estava satisfeito com a equipa, o que não é muito normal. Às vezes, estamos a ganhar e não estou tão satisfeito. Desde o inicio ao fim, nunca tirámos o pé do acelerador. Tivemos uma qualidade em posse de grande nível, dentro do que preparámos. Criámos muitas situações. A atitude competitiva foi acima da média, e quando assim é, mesmo quando não ganhamos, há satisfação. Os jogadores entenderam na perfeição o que preparámos e estão de parabéns, foram os grandes obreiros desta vitória", começou por dizer Sérgio Conceição, vincando que Taremi foi tocado e não simulou falta.

"Ele disse-me que foi tocado. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Não vi o lance mas acredito no meu jogador. É o que é. Temos mais jogadores disponíveis, que vão dar o seu contributo com a mesma atitude".

Já na conferência de imprensa, o treinador dos azuis e brancos abordou as declarações prestadas após a derrota diante do Liverpool e deixou elogios à equipa.

"Quando sinto que tenho de dizer algo mais forte, digo. Há coisas que vêm cá para fora, outras ficam lá dentro. O que me deixa feliz é que os jogadores continuam a acreditar na mensagem e temos uma relação muito próxima. Funciono com eles como funciono com a família. Às vezes também digo coisas aos meus filhos, na rua, no restaurante. Também é bom para vocês risos. Todos estamos dependentes de resultados", concluiu, num tom bem humorado.

O F. C. Porto venceu (2-1), este sábado, o P. Ferreira, no Estádio do Dragão, em jogo da oitava jornada da Liga. Nuno Santos, Luis Díaz e Wendell marcaram os golos do encontro. Taremi foi expulso nos descontos.

PUB

Com este resultado, o F. C. Porto, uma das três equipas invictas na prova, em conjunto com o líder Benfica e o campeão Sporting, passou a totalizar 20 pontos, menos um do que as águias e mais três em relação aos leões, que têm ambos menos um jogo realizado, enquanto o Paços de Ferreira soma nove.