Sérgio Conceição: "Às vezes estes jogos não se ganham com nota artística"

O F. C. Porto venceu, este sábado, o V. Guimarães por 1-0.

"Temos de ser mais eficazes em termos ofensivos, se definíssemos melhor as oportunidades o segundo golo podia ter surgido e aí acabava com o jogo. Como vimos no final, numa bola parada pode sair um dissabor e isso seria uma situação que não merecíamos porque o V. Guimarães não fez nenhum remate enquadrado. Mas foi um jogo competente, valeu pela atitude positiva. Às vezes estes jogos ganham-se dessa forma, não com nota artística mas com o resultado, com três pontos, que é o que nos interessa", começou por dizer Sérgio Conceição, após a vitória do F. C. Porto por 1-0 sobre o V. Guimarães.

Conceição disse que a equipa foi "algo previsível" em certos momentos ofensivos e que faltou "capacidade para explorar os espaços interiores". Relativamente a um momento de irritação perto do minuto 40, o treinador portista desvalorizou o caso.

"Tem a ver com pormenores que me saltam à vista, são coisas que acontecem no jogo. Eu irrito-me... ainda bem que o árbitro não pensou que era para ele se não estava sujeito a ver o cartão amarelo. É a minha forma de ver o jogo, gesticulando e a gritar para dentro de campo", explicou.

O F. C. Porto defronta na quarta-feira o Académico de Viseu, na meia-final da Taça da Liga. "Se jogarmos na Taça da Liga a pensar que é tão importante como os outros troféus não tenho dúvida que podemos ir à final e ganhar. Agora depende de como olharmos para a competição. É uma prova que temos chegado muito longe porque é um título que queremos conquistar, portanto vamos olhar para o jogo com o Académico com a máxima seriedade", concluiu Sérgio Conceição.