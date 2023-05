Sérgio Conceição: "Continuo a achar que somos a melhor equipa"

No rescaldo do triunfo diante do Vitória de Guimarães, o treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, vincou que, apesar do título conquistado pelo Benfica, a equipa azul e branca continua a ser a melhor do campeonato.

"Antes de falar do jogo, queria dar uma palavra à instituição F. 0.C Porto, que inspira toda a gente a dar o máximo ao longo do ano. Segundo, aos adeptos. Que sustentam a alma do clube. E terceiro, uma palavra para os jogadores, staff e diferentes departamentos que trabalham connosco e que colaboram a 200 por cento para que o F. C. Porto continue a ser um clube e instituição que, ano após ano, marca de forma forte aquilo que é a sua marca nos diferentes títulos nacionais e também na Europa", começou por dizer Sérgio Conceição, destacando que a equipa azul e branca foi "uma família dentro de campo".

"Não era fácil, não dependíamos de nós e independentemente do que pudesse ocorrer no jogo do adversário que ia à frente. Tínhamos de fazer o nosso, de demonstrar caráter, personalidade e perceber que nestes momentos difíceis, quem esteve nestas situações sabe o que estou a dizer, temos de ser uma equipa dedicada, ambiciosa. Independentemente da expulsão. É um orgulho para mim como treinador. Há pouco a dizer. O Vitória de Guimarães tentou organizar-se com uma equipa jovem, que vai estar nas pré-eliminatórias da Conference League, mas o jogo não teve história. Nos grandes momentos, ou nos momentos onde a equipa necessita de dar uma boa resposta, deu. Faltou-nos esta consistência no início e precisámos de ir sempre atrás do prejuízo, isso custou muito. Disse que íamos lutar. Isto é vivido com tanta intensidade. Continuo a achar que somos a melhor equipa e que fomos na segunda volta, no final ganhou quem foi mais regular e tem mais pontos", acrescentou.

Questionado sobre se o Benfica foi um justo campeão nacional, Sérgio Conceição apontou alguns fatores durante a época que prejudicaram os azuis e brancos, nomeadamente a arbitragem.

"Isto de justiça... Temos de ver muitas situações que ocorreram durante este ano, acho que não é o momento para isso. Sem tirar o mérito ao Benfica e ao seu treinador, assim como a todas as pessoas que fazem parte do clube, acho que em momentos importantes para nós, houve algum demérito nosso mas também situações que nos prejudicaram muito ao longo da época, de arbitragem e algumas lesões que tivemos. Nunca foi desculpa para mim. Confio em todos os que trabalham de forma fantástica. As contas são o que são. Há uma frustração grande de todo o balneário porque continuo a achar que fomos a equipa mais forte. Mas isso só, não chega", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), este sábado, no Estádio do Dragão o Vitória de Guimarães em jogo a contar para a última jornada. Taremi, Otávio e Evanilson marcaram os golos do encontro. Com este resultado, os azuis e brancos terminam a Liga em segundo lugar, com 85 pontos, menos dois pontos do que o Benfica, que se sagrou campeão nacional.