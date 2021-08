Sérgio Conceição: "Este relvado é inacreditável"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo do empate (1-1) diante do Marítimo, o treinador do F. C. Porto deixou críticas ao relvado do Estádio do Marítimo e destacou a primeira parte "avassaladora" dos azuis e brancos.

"Fizemos, no global um jogo muito competente. Fizemos uma primeira parte avassaladora, não deixámos o Marítimo chegar ao nosso terço defensivo. Com qualidade na circulação de bola, na reação à perda, criámos situações para ir para o intervalo a ganhar por dois ou três. A segunda parte foi mais confusa, com muitas faltas", começou por dizer Sérgio Conceição para, de seguida, deixar críticas ao estado do relvado do Estádio do Marítimo.

"Não me querendo desculpar, este relvado é inacreditável. Claramente quem defende está em vantagem, porque só tem de tirar a bola. Nós temos de encontrar espaço, forma de chegar ao golo. Quem defende para o pontinho fica com a vida mais facilitada. Uma equipa que tem um relvado destes não quer protagonizar um bom espetáculo e não se preocupa em promover o futebol português", atirou.

Já nos descontos, o jogo ficou marcado por um lance polémico, com os jogadores do F. C. Porto a pedirem uma grande penalidade sobre Francisco Conceição. O técnico considera que o lance é "duvidoso" e que o árbitro devia ter ido ver as imagens.

"Aquilo que me pareceu é que gera alguma dúvida e, havendo dúvida, no mínimo, tem de se verificar se há toque. A mim, do banco, pareceu-me. Acho que o árbitro devia ter ido ver as imagens. A mim pareceu-me penálti, o Francisco diz o mesmo", concluiu.

F. C. Porto e Marítimo empataram (1-1), este domingo, na Madeira, na terceira jornada da Liga. Taremi e Xadas marcaram os golos do jogo.