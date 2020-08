Sérgio Conceição não abdica de Marche e Diogo Costa

Nuno A. Amaral Hoje às 10:26 Facebook

Dois guarda-redes são peças fundamentais no plano do treinador dos dragões para a nova época. Cláudio Ramos parte como terceira opção.

Só uma proposta estratosférica poderá levar Marchesín ou Diogo Costa do Dragão. Os dois guarda-redes são cruciais para Sérgio Conceição, que, segundo apurou o JN, transmitiu à SAD portista a necessidade absoluta de os manter no plantel na nova época.

O técnico tem no argentino e no jovem português as duas opções prioritárias para a baliza, sendo que o plano é manter Marche como titular na Liga e na Champions, continuando Diogo como aposta para os jogos da Taça de Portugal e Taça da Liga, conforme sucedeu na temporada passada.