Roma regressa aos triunfos graças a golo de Sérgio Oliveira

A Roma de José Mourinho venceu (1-0), este domingo, o Cagliari em jogo a contar para a 22.ª jornada da liga italiana. O médio cedido pelo F. C. Porto marcou o único golo do jogo.

Sérgio Oliveira chegou apenas esta semana à Roma, cedido por empréstimo pelo F. C. Porto, mas já deixou marca. José Mourinho lançou o médio português a titular diante do Cagliari e não podia ter corrido melhor.

Depois de um remate bater no braço de um defesa dos visitantes, o árbitro assinalou uma grande penalidade e, no castigo máximo, o internacional português não falhou e acabou por ser decisivo, ao marcar o único golo do jogo.

A Roma, que não vencia há três jogos, subiu até ao sexto lugar da Serie A, com 35 pontos, os mesmo que o rival da capital Lazio. Já o Cagliari é 18.º colocado, com 16 pontos.

Veja o golo: