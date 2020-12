Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:19 Facebook

O Sporting venceu (1-0), este sábado, o Farense em Alvalade na 10.ª jornada da Liga. Clube de Alvalade vai passar o Natal na liderança do campeonato.

O único golo do jogo surgiu já ao minuto 90. Na sequência de um livre, Defendi saiu da baliza para sacudir a bola e acertou em Feddal. André Narciso assinalou grande penalidade e mostrou o segundo cartão amarelo ao guarda-redes, que foi expulso. Chamado a bater o castigo máximo, Sporar não falhou, dando o triunfo aos leões.

Após o apito final, os ânimos ainda aqueceram. Nuno Santos dirigiu-se aos jogadores do Farense instalou-se a confusão no relvado. O jogador dos leões acabou por ver cartão amarelo.

Com este resultado, o Sporting reforçou o comando do campeonato, com 26 pontos, ficando com cinco de vantagem sobre o Benfica e sete em relação o F. C. Porto, que têm menos um jogo disputado, enquanto o Farense ocupa a 16.ª e antepenúltima posição, com oito pontos.

Veja o golo e os casos: