Sporting oficializa Rúben Amorim

O Sporting oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Rúben Amorim. Em comunicado à CMVM, a equipa de Alvalade confirma o pagamento de 10 milhões de euros ao Braga, correspondentes à cláusula de rescisão.

Rúben Amorim, de 35 anos, chegou ao comando técnico da equipa principal do Braga em dezembro, depois de uma passagem pela equipa B dos minhotos. O sucesso foi imediato: em 13 jogos, somou 10 triunfos e conquistou uma Taça da Liga depois de ter vencido Sporting (meias-finais) e F. C. Porto (final), seguindo-se vitórias frente aos três grandes na Liga.

Esta quinta-feira, em comunicado à CMVM, o Sporting oficializou a contratação do treinador, confirmando o pagamento dos 10 milhões de euros da cláusula de rescisão ao Braga. Valor esse que torna Rúben Amorim o terceiro treinador mais caro do mundo, apenas atrás de Brendan Rogers - que custou 10,5 milhões ao Leicester em 2018/19 - e André Villas-Boas, que rendeu 15 milhões de euros ao F. C. Porto na altura em que assumiu o Chelsea em 2011.

O treinador, que já está esta quinta-feira em Alcochete a orientar o primeiro treino, será apresentado às 15 horas. Na equipa técnica continua Emanuel Ferro, adjunto de Silas.

Leia o comunicado na íntegra:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD para a contratação dos treinadores Rúben Amorim, Adélio Cândido e Carlos Fernandes, pelo valor de € 10.000.000,00 (dez milhões de euros). Os referidos treinadores, conjuntamente com os treinadores Emanuel Ferro e Tiago Ferreira, integrarão a nova Equipa Técnica da equipa principal de futebol da Sporting SAD, que assim fica constituída por:

- Rúben Amorim

- Emanuel Ferro

- Adélio Cândido

- Carlos Fernandes

- Tiago Ferreira.

Lisboa, 5 de Março de 2020"