Sporting vence o Santa Clara

O Sporting venceu (3-0), este sábado, o Santa Clara em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga. Paulinho, Trincão e Marcus Edwards marcaram os golos do encontro.

Os leões inauguraram o marcador ao minuto 13, com Paulinho a cabecear para o fundo das redes de Gabriel Batista na sequência de um livre de Pedro Gonçalves. Nove minutos depois, Trincão aproveitou um erro da defesa do Santa Clara, após uma assistência de Marcus Edwards. Na segunda parte, o inglês fechou a contagem, num lance em que a defesa da equipa dos Açores voltou a ficar mal na fotografia,

Com este resultado, o clube de Alvalade, que somou a quinta vitória consecutiva na Liga e atravessa a melhor sequência da época, ocupa o terceiro lugar, com 53 pontos, a três do Braga, que joga este domingo. Já o Santa Clara é último classificado, com 15.

PUB

Veja os golos e os casos: