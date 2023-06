Taremi apontado como alternativa no ataque do Milan

JN Hoje às 17:13, atualizado às 17:19 Facebook

A "Gazzetta dello Sport" avança, esta segunda-feira, que Taremi, avançado do F. C. Porto, está na lista de possibilidades para reforçar o ataque do AC Milan.

Segundo a mesma publicação, os "rossoneri" têm como prioridade a contratação do francês Marcus Thuram, que está de saída do Borrusia Monchengladbach a custo zero e que tem também o PSG na corrida mas, caso o negócio falhe, Taremi é visto como uma possibilidade.

Além do avançado do F. C. Porto, também Scamacca estará entre as alternativas. O jogador de 24 anos está, atualmente, no West Ham.

Taremi chegou ao F. C. Porto em 2020/21, proveniente do Rio Ave, e tem contrato com os azuis e brancos até 2024. Esta temporada, foi o melhor marcador da Liga, com 22 golos apontados.