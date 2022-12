Taremi brilha na goleada do F. C. Porto diante do Arouca

O F. C. Porto venceu, esta quarta-feira, o Arouca por 5-1, com três golos de Mehdi Taremi e um de Otávio. Os dragões estão, provisoriamente, a cinco pontos da liderança do campeonato.

Era difícil haver melhor forma de fechar o ano 2022. O F. C. Porto recebeu e venceu o Arouca por 5-1 e deu a melhor prenda a Pinto da Costa, que cumpre esta quarta-feira 85 anos. Depois de Otávio ter aberto o marcador, Mehdi Taremi marcou três golos da vitória portista e ainda fez o remate que valeu um autogolo a Opoku. Com estes três pontos, os dragões estão provisoriamente a cinco pontos do líder Benfica, que joga na sexta-feira contra o Braga.

Ainda nem todos os adeptos se tinham sentado nos lugares no Estádio do Dragão e os jogadores do F. C. Porto já festejavam. Após uma bela jogada de Veron, uma das surpresas do onze, o remate do brasileiro sobrou para Otávio que, no ressalto, abriu a contagem para os azuis e brancos.

Seguiu-se então uma exibição praticamente irrepreensível dos dragões, que tiveram em Mehdi Taremi a estrela mais cintilante. O avançado iraniano marcou três golos da vitória portista e ainda foi o autor do remate que resultou no autogolo de Opoku. Taremi chegou aos 18 golos em todas as competições. Os nove que soma na Liga fazem-no igualar Gonçalo Ramos no topo da lista de melhores marcadores, sendo que continua a ser o avançado do Benfica o maior goleador, por ter menos minutos jogados. A fechar, Bruno Marques reduziu para o Arouca.

A noite foi boa para fechar o ano 2022 com uma vitória e especial para Sérgio Conceição e Pinto da Costa. O técnico do F. C. Porto igualou o recorde de José Maria Pedroto como o treinador com mais vitórias pelos dragões (215) e o presidente portista celebrou o 85º aniversário com uma goleada.