Taremi na agenda do Al Hilal

Avançado iraniano do F. C. Porto é pretendido pelo mesmo clube saudita que procura assegurar Messi. Jogador tem contrato com os dragões até 2024.

O Al Hilal, clube da Arábia Saudita, está interessado na contratação de Taremi, avançado do F. C. Porto, segundo noticia o jornal iraniano "Khabar Varzeshi". A mesma fonte garante ainda que já existem conversas com os representantes do jogador e que este estará agradado com as condições apresentadas, embora não seja feita qualquer referência aos valores do contrato nem do possível negócio entre os dois clubes.

A notícia dá ainda conta que o interesse no jogador dos dragões faz parte de uma estratégia inserida nas boas relações políticas entre o Irão e a Arábia Saudita que levará os clubes sauditas a apostar em jogadores iranianos nos próximos tempos. Será dentro desse plano que surge a ligação de Taremi ao Al Hilal, um dos principais clubes do Médio Oriente e que também pretende garantir Messi ao PSG.

O avançado iraniano tem contrato com o F. C. Porto até 2024 e o processo de renovação está parado. Isso significa que esta pode ser a última oportunidade dos dragões em garantirem um encaixe financeiro pelo jogador. Caso a ampliação do vínculo não seja possível, os azuis e brancos arriscam-se a perder o avançado a custo zero no final da próxima temporada.