Telma Monteiro e Bárbara Timo entre os feridos de acidente na A23

A judoca Telma Monteiro está entre os seis feridos de um acidente de viação ocorrido esta terça-feira na A23, em Castelo Branco. O desastre também envolveu outros dois judocas, Bárbara Timo e Rodrigo Lopes. Todos eles foram encaminhados para o Hospital Amato Lusitano. Um dos feridos estará em estado grave mas, ao que o JN apurou, não se trata de nenhum dos três judocas.

Segundo disse fonte do Benfica à Lusa, os três atletas - todos ligados ao clube da Luz - estão "sob observação e sem ferimentos graves". Seguiriam num carro com uma funcionária de um emblema local e uma outra judoca da formação 'encarnada' quando ocorreu o acidente na autoestrada.

O desastre, cujo alerta foi dado às 18.24 horas, envolveu dois veículos ligeiros e um pesado de mercadorias, apurou o JN junto da GNR local. Dos seis feridos, cinco são ligeiros e um é grave.

De acordo com a mesma fonte do Benfica, Telma Monteiro, Bárbara Timo, Rodrigo Lopes e a jovem da formação do clube "estão a fazer exames complementares por precaução".

Os judocas seguiam no carro depois de mais um dia de um estágio da equipa do judo do Benfica, que está a decorrer na zona de Castelo Branco. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, a ocorrência, que mobilizou 13 operacionais e sete viaturas da GNR e dos bombeiros da cidade, foi dada como finalizada ainda antes das 21 horas.