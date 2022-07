Treinador do Manchester United garante que Ronaldo "não está à venda"

Ausente do início da pré-época do Manchester United, a continuidade de Ronaldo é uma das maiores incógnitas no plantel de Erik Ten Hag, para 2022/23. O treinador neerlandês diz que conta com o português e que o avançado não está à venda.

"Ele não está connosco devido a questões pessoais. Estamos a contar com ele para a nova época, é apenas isso. Estou ansioso por trabalhar com ele e alcançarmos o sucesso juntos. O Cristiano não está à venda", afiançou o técnico.

CR7 esteve ausente dos primeiros treinos da temporada, alegando problemas familiares. Faltou à digressão à Tailândia e têm sido cada vez mais os rumores sobre a insatisfação do capitão de Portugal com o facto de os 'red devils' não disputarem a próxima edição da Liga dos Campeões, além da falta de reforços para voltar a lutar pelo título da Premier League - Tyrell Malacia, do Feyenoord, foi a única contratação oficializada.

Ten Hag garantiu que falou com Ronaldo antes de começar a digressão, mas não precisou quando ocorreu essa conversa: "Falámos antes de esta questão surgir, tivemos uma boa conversa. O que se falou fica entre nós, mas posso confirmar que tivemos uma boa conversa", garantiu o treinador.

O Manchester United defronta terça-feira o Liverpool, em Banguecoque, naquele que será o primeiro jogo de pré-época.