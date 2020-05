Três jogadores do F. C. Porto contra proposta da DGS para regresso do futebol

Hoje às 00:19 Facebook

Três jogadores do F. C. Porto manifestaram-se publicamente contra o Código de Conduta proposto pela Direção-Geral de Saúde para o regresso do futebol aos relvados.

Danilo Pereira, Soares e Zé Luís recorreram às redes sociais para mostrar discordância com o documento revelado no domingo, que prevê um Código de Conduta em que os jogadores, clubes e organização assumem as responsabilidades inerente ao regresso aos relvados.

Os jogadores recorreram a imagens nas "stories" da rede social Instagram, nas quais demonstram, por gestos e sem palavras, a discordância com as regras propostas.

O documento com as sugestões da DGS preconiza, ainda, o confinamento de atletas e respetivas famílias até ao fim da época e defende jogos à porta fechada, impondo limites, ainda, à presença de pessoas no exterior do estádio.

Para facilitar essa situação, a DGS defendeu que os clubes devem "apoiar os atletas e as suas famílias" e recorrer a "entregas domiciliárias de bens e serviços".

O documento condiciona o regresso da atividade à realização de dois testes à covid-19 antes dos jogos, um nas 48 horas prévias ao encontro e outro o mais próximo possível da hora do pontapé de saída.

A DGS destacou ainda que as competições "devem ser realizadas no menor número possível de estádios" e todos eles devem permitir "a implementação de medidas de prevenção e controlo de infeção".