Varandas: "O lance do Coates não seria anulado com os nossos rivais"

JN Hoje às 20:53 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do jogo com o Famalicão, Frederico Varandas deixou críticas à arbitragem.

"O que me preocupa é como tem sido visto o VAR curiosamente nos jogos em que perdemos pontos. Este lance do golo do Coates é um golo limpo. Vamos utilizar o VAR e vamos tentar encontrar algo que justifique para anular o golo. Volto a dizer: este golo jamais seria anulado com os nossos rivais", começou por dizer, garantindo que o grupo está ainda mais forte.

"Lamento mas enquanto presidente do Sporting custa muito ver quatro pontos retirados por uma má utilização do VAR. O árbitro valida o golo, o golo é limpo. E depois vamos com visão microscópica para anular o golo. O golo é limpo em qualquer campo. Sabem qual é a diferença? Eram quatro pontos de avanço e começa a tremer. Quanto mais fazem isto, mais força dão ao grupo", concluiu.