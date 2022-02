Varandas: "O que vimos são os últimos 40 anos de Pinto da Costa"

Presidente do Sporting deixou críticas à arbitragem de João Pinheiro.

O presidente do Sporting Frederico Varandas foi à sala de imprensa após o jogo entre o F. C. Porto e o Sporting para tecer críticas à arbitragem de João Pinheiro.

"João Pinheiro não está preparado para arbitrar jogos desta pressão, com este público. Não chega chegar ao intervalo e pedir desculpa a dizer que o Coates não devia ter levado amarelo, porque depois acabou por ser decisivo para a expulsão. Jamais o F. C. Porto iria dar a volta ao resultado", começou por dizer o líder leonino.

Frederico Varandas referiu-se ao encontro como um "espetáculo deprimente", acusando "elementos da organização do evento com coletes azuis" de agredirem jogadores do Sporting.

"Espero que os oficiais relatem tudo o que viram porque o que vimos são um reflexo dos últimos 40 anos de Pinto da Costa. Este não é o Sporting dos últimos 40 anos e em abril estaremos aqui para a meia-final da Taça de Portugal e espero que metam elementos das duas equipas e claques como apanha bolas".