Verstappen ultrapassa Hamilton na última volta e sagra-se campeão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O holandês levou a melhor sobre Lewis Hamilton e sagrou-se, este domingo, campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez na carreira. Mercedes venceu o título de construtores.

Max Verstappen e Lewis Hamilton chegaram empatados à última corrida, em Abu Dhabi, e por isso a prova prometia. E não desiludiu. De um lado, estava um piloto da Mercedes, recordista de vitórias e de "poles", com sete Mundiais conquistados, tal como Schumacher. Do outro, da equipa da Red Bull, um piloto de 24 anos que se tornou o mais novo a juntar-se à Fórmula 1 e que nunca tinha estado tão perto de ganhar um título. A festa acabou mesmo por ser laranja, depois de uma corrida e, principalmente, última volta emocionantes.

Verstappen, que tinha conquistado a "pole position", perdeu a liderança logo no arranque, depois de Lewis Hamilton ter tido um grande arranque. O britânico seguiu no primeiro lugar e, quando se achava que a festa ia ser outra vez do britânico, o piloto da Red Bull recuperou o primeiro lugar na última volta depois da intervenção do "safety car", devido ao despiste do canadiano Nicholas Latiffi (Williams).

No final da corrida, Verstappen, visivelmente emocionado, congratulou-se por ter tido alguma "sorte" e ainda agradeceu a Sergio Pérez, companheiro de equipa, que foi importante na estratégia da Red Bull ao longo da corrida.

"Inacreditável. Lutei durante toda a corrida e tive a minha oportunidade na última volta. É de loucos. Não sei o que dizer, a minha equipa, as pessoas em casa, todos eles merecem. Finalmente houve um pouco de sorte para mim".

Já Lewis Hamilton garantiu estar orgulhoso da equipa e da época, apesar da derrota.

PUB

"Primeiro, quero dar os parabéns ao Max e à equipa dele. Apesar de ter perdido, estou muito orgulhoso da minha equipa. Demos tudo e nunca desistimos. Vamos ver como corre o próximo ano", afirmou.

Max Verstappen sagrou-se, assim, campeão pela primeira vez, o 34.º da história da Fórmula 1, com oito pontos de vantagem sobre Hamilton, enquanto a Mercedes venceu o Mundial de Construtores pela oitava vez consecutiva.