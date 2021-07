Vieira demite-se do Benfica e da SAD

JN Hoje às 19:27 Facebook

Luís Filipe Vieira demitiu-se esta quinta-feira dos cargos de presidente do Benfica e da SAD, sabe o JN.



Fim da linha de Vieira no Benfica. O líder do clube e da SAD, sabe o JN, renunciou aos dois cargos em missivas enviadas na tarde desta quinta-feira ao emblema da Luz.

A decisão surge depois de o Conselho Fiscal ter, ainda ontem, concedido um ultimato ao responsável no sentido de se demitir, uma vez que declararia o termo de funções em trinta dias.

A única chance de Vieira seria usufruir de uma alteração das medidas de coação, decretadas no processo "cartão vermelho" - proibição de falar com os restantes administradores da SAD -, facto que não se perspetivava possível naquele período.

Por outro lado, o dirigente havia suspendido as funções no clube e pedido essa prorrogativa até outubro. Esta quinta-feira colocou um ponto final na ligação formal ao Benfica, onde assumiu a liderança em 2003.

A Direção do Sport Lisboa e Benfica reagiu à demissão, em comunicado no site oficial, declarando que reunirá amanhã de manhã para "formalizar as necessárias alterações à sua composição, de acordo com os estatutos". Apelou ainda à "união de todos os benfiquistas" para ultrapassar este período menos positivo do emblema da Luz.

Verifique o comunicado na íntegra:

"A Direção do Sport Lisboa e Benfica informa que recebeu do Presidente da Mesa da Assembleia Geral a carta de renúncia ao mandato enviada por Luís Filipe Vieira.

A Direção reunirá amanhã, sexta-feira, durante a manhã, para formalizar as necessárias alterações à sua composição, de acordo com os estatutos.

A Direção do Sport Lisboa e Benfica apela à união de todos os Benfiquistas em torno dos objetivos comuns e na salvaguarda dos superiores interesses do Clube."