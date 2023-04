Vila Caiz e Foz marcam lugar na grande final

Tomás de Almeida Moreira e António M. Soares Ontem às 22:52 Facebook

Oliveira do Douro e Pedrouços ficam pelo caminho.

Vila Caiz e Foz garantiram um lugar na final da Taça, ao eliminarem, respetivamente, o Oliveira do Douro e o Pedrouços, na segunda mão das meias-finais. No embate entre gaienses e amarantinos, dois golos madrugadores, no início de ambas as partes, catapultaram o Vila Caiz para um novo triunfo diante do emblema de Gaia. Logo aos 13 minutos, Léo inaugurou o marcador na sequência de um livre, e cinco minutos depois do reinício da partida, Frank selou a passagem à final, com um belo remate.

Bis de Tiago Santos

Na outra meia-final do dia, não houve dúvidas sobre o destino do Foz, que marcou logo no primeiro lance do jogo e "matou" ali a questão, depois de uma vantagem (2-1) no encontro da primeira mão. Se o Pedrouços tinha um plano para discutir a eliminatória, acabou desmontado a frio. A equipa da Foz dominou o jogo perante um emblema maiato ansioso pelo apito final, que ainda sofreu um golo antes do intervalo.

Na segunda parte, o conjunto de Pedro Fonseca desperdiçou várias oportunidades, quase sempre em superioridade numérica. O terceiro golo só veio dar expressão ao natural domínio da equipa da casa, porque o Pedrouços nunca esteve em condições de causar sobressaltos.