Villas-Boas gostava de ver Hulk de volta ao F. C. Porto

Treinador do Marselha quer deixar outra imagem no reencontro com a equipa portista na Champions e fala do possível regresso do avançado brasileiro ao Dragão

"Como alguém que já o teve como treinador em três clubes, o que espero é que Hulk seja livre para escolher para onde quer ir. Se ele escolher regressar ao F. C. Porto e o F. C. Porto o quiser, eu, como portista, desejo que isso aconteça. Não sei se será essa a vontade de Sérgio Conceição e do clube, mas ficaria feliz se acontecesse", afirmou André Villas-Boas, na antevisão do jogo entre marselheses e portistas, marcado para esta quarta-feira, em França.

Em relação à partida, que se disputa três semanas depois de o Marselha ter perdido por 3-0 no Dragão, o técnico português espera, acima de tudo, que a equipa tenha outra atitude competitiva. "Será o nosso quarto jogo na Champions e até agora temos três derrotas e zero golos marcados. É duro. Batemos no fundo e agora é preciso fazer qualquer coisa. Temos de ter mais vontade, de estar melhor emocionalmente, para desbloquearmos a nossa confiança e conseguirmos o que nos tem faltado nesta competição", referiu.

Sem apontar ao objetivo de chegar aos oitavos de final, que ainda é possível, e também sem grande expectativa em relação a uma possível passagem para a Liga Europa, via terceiro lugar do grupo, Villas-Boas prefere ir passo a passo. "O nosso primeiro desafio é bater o F. C. Porto e igualá-los naquilo em que eles são extremamente bons, que é na motivação e na vontade de ganhar. Espero um adversário com uma estratégia parecida à que teve no outro jogo, mas não sei se o Sérgio tem alguma surpresa preparada", indicou.

Sobre Sérgio Conceição, sobraram elogios. "Todo o treinador que é portista, sente o clube de forma completamente diferente. No meu caso, foi o momento pessoal mais difícil, pois vivi o clube 24 horas por dia, conheço o meio, a exigência, as sensações. Sente-se o clube à flor da pele. Quando um treinador com as qualidades humanas de Sérgio Conceição, portista também, tem essa capacidade de transcendência única, de representar o FC Porto junto dos jogadores, é uma vantagem, é por isso que é amado e respeitado pelo presidente e espero que assim seja no futuro".