Vítor Campelos: "No primeiro amarelo para o Jô, o Grujic pisa o nosso jogador"

O treinador do Desportivo de Chaves destacou a boa exibição dos flavienses e admitiu que, mesmo com dez jogadores, ainda acreditou noutro resultado.

"Acho que entrámos bem no jogo. O que tínhamos trabalhado e delineado estávamos a conseguir fazer, tirar bola da pressão e acelerar do lado oposto. A primeira parte foi equilibrada e chegámos ao intervalo a perder porque o F. C. Porto foi mais eficaz. Tivemos duas oportunidades pelo menos em que podíamos marcar, mas o Diogo Costa fez excelente defesas e sofremos dois golos com alguma passividade. Ao intervalo, era um resultado demasiado pesado para o que tínhamos feito. Estávamos bem no jogo, por isso, ao intervalo o resultado não se ajustava pelo que estava acontecer", começou por dizer Vítor Campelos, considerando que as expulsões condicionaram a estratégia.

"Ao intervalo, alertámos que não podíamos ser tão passivos no momento defensivo. Tínhamos jogar dentro e acelerar pelo lado contrário, podíamos explorar esse. O F. C. Porto bascula e pressiona muito. Estávamos bem no jogo, por cima até, há uma situação em que Mendes leva primeiro amarelo, num lance em que dois jogadores do FC Porto esbarram um contra o outro. Ele ficava em boa posição para finalizar e foi marcada falta contra nós. Tivemos uma boa atitude até final, mas jogar com nove... 11 contra 11 já é difícil. Realçar a atitude e postura dos jogadores. Este é o nosso caminho. Vamos trabalhar e preparar o jogo da próxima semana. Com dez, ainda acreditámos que era possível. É dar mérito aos jogadores pela postura que tiveram. Há um ou outro lance que podia ser diferente. No primeiro amarelo para o Jô, o Grujic pisa o nosso jogador. O resultado é o que é. Parabéns ao F. C. Porto", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-1), este sábado, em Trás-os-Montes, o Desportivo de Chaves em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga. Namaso, Otávio, Steven Vitória e Toni Martínez marcaram os golos do encontro. Com este triunfo, o clube azul e branco passa a somar 54 pontos, a oito do Benfica e com mais cinco do que o Sporting de Braga (menos um jogo), terceiro, e sete em relação ao Sporting. Já o Desportivo de Chaves é 13.º classificado, com 26.