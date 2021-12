Vitória à campeão do Sporting no primeiro dérbi na época

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 23:14 Facebook

No primeiro dérbi da temporada, o Sporting venceu o Benfica por uma margem esclarecedora.

Nem 10 minutos corriam na primeira parte e o Sporting começou logo em vantagem. Aos sete minutos Pedro Gonçalves tirou um cruzamento preciso e Pablo Sarabia estreou-se a marcar em dérbis portugueses, com uma finalização sem deixar a bola cair no chão.

Depois do golo o Sporting continuou a chegar com critério à baliza do Benfica, mas a posse de bola pertenceu às águias, que conseguiu passar a maior parte do tempo no meio campo dos leões. O Sporting esteve concentrado nas coberturas e ocupação de espaços, o que forçou o Benfica a procurar ataques pelas laterais. Ao cair do pano, uma recuperação de bola na defesa encarnada resultou em golo de Paulinho, que mais tarde foi anulado por fora de jogo.

Na segunda parte o Benfica continuou a tentar criar perigo na baliza dos leões e aos 60 minutos Darwin Nuñez, na sequência de um canto, cabeceou ao poste. Na jogada seguinte, João Mário teve uma ocasião soberana frente a Adán para empatar, mas não conseguiu bater o espanhol. O Sporting saiu num contra ataque rápido conduzido por Matheus Nunes, isolando Paulinho para o avançado português fazer o 2-0.

O Benfica conseguiu criar mais uma situação de finalização através de Rafa, mas o avançado rematou à barra com a baliza praticamente aberta. Aos 68 minutos, um passe longo para Matheus Nunes abriu a defesa do Benfica e o médio luso-brasileiro teve todo o espaço do mundo para fazer o 3-0. Já no tempo de compensação, um remate de fora de área de Pizzi reduziu a desvantagem do Sporting.

Apesar do Benfica ter rematado por duas vezes aos postes da baliza adversária, foi o Sporting que se mostrou mais clínico a sair em contra ataque e mais frio no momento de finalizar. A vitória por 3-1 coloca os leões novamente no topo da Liga portuguesa, com os mesmos 35 pontos que o F. C. Porto, mas com desvantagem na diferença de golos.