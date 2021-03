João Faria Hoje às 23:13 Facebook

Leões vencem com dificuldade em Tondela, graças a um golo de Tiago Tomás, a nove minutos do fim. Liderança reforçada, em semana difícil

O Sporting sofreu, mas acabou por vencer em Tondela, reforçando a liderança da Liga, numa semana difícil para os leões, em que o técnico Ruben Amorim foi acusado de fraude em relação à situação da falta de habilitações para a função e muita coisa foi colocada em causa.

O triunfo ameniza a polémica e dá ainda maior fôlego a uma equipa que comanda o campeonato com grande margem pontual, mas que, mais uma vez, teve de dar tudo para somar os três pontos, o que conseguiu na reta final, num misto de mérito e felicidade.

Perante um adversário que, até certa altura, justificou o motivo de ter tão bom aproveitamento nos jogos em casa, o Sporting mereceu a vitória, sobretudo pelo que mostrou na segunda parte, em que se lançou na procura do êxito e foi compensado.

Pako Ayestarán, técnico do Tondela, manifestara a vontade de levar a discussão do jogo até aos momentos finais e para tal montou um onze privilegiando a boa organização defensiva e acabou por concretizar aquele objetivo, mas acabou por ser traído.

Já o Sporting sentiu dificuldades para lidar com o esquema da equipa local que, na primeira parte, teve duas boas chances de desfazer o nulo, mas Khacef e João Pedro erraram o alvo.

O ligeiro ascendente leonino pecava na finalização, com sobretudo Tiago Tomás a desperdiçar duas boas chances para desfazer o nulo. Com a igualdade a subsistir, o Sporting reentrou com maior intensidade e foi superior na segunda parte. Ruben Amorim foi mexendo nas opções e a equipa acabou por corresponder. Uma jogada em que participaram vários jogadores, tendo depois Pedro Gonçalves servido Tiago Tomás, para apontar o único golo do encontro. Foi preciso um TT (todo-o-terreno) para desfazer o cerco da equipa beirã aos planos leoninos, mas, no fim, o líder lá acabou por levar a melhor.

