W52 - F. C. Porto entre as equipas inscritas na Volta a Portugal 2022

A W52 - F. C. Porto está entre as 19 equipas inscritas na 83.ª edição da Volta a Portugal, apesar de oito dos 11 ciclistas da equipa estarem suspensos preventivamente pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) no âmbito da operação "Prova Limpa". A maior prova portuguesa de ciclismo decorrerá de 4 a 15 de agosto.

Os dragões constam da lista de inscritos divulgada, nesta sexta-feira, em Lisboa, pela organização da competição, na apresentação do evento. Recorde-se que oito ciclistas e dois elementos do staff da W52 - F. C. Porto foram suspensos preventivamente na semana passada, pela ADoP no âmbito da operação "Prova Limpa".

A 83.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta decorrerá de 4 a 15 de agosto, com partida da Praça do Império, em Lisboa e chegada à marginal de Vila Nova de Gaia. Destaque, ainda, para uma incursão em Espanha, estando a jornada de descanso agendada para Viseu. Serão percorridos 1559,7 quilómetros, divididos entre o prólogo e dez etapas.

Alinham na edição 83 da Volta 19 equipas (dez portuguesas e nove estrangeiras), com o pelotão a ser formado por cerca de 130 homens.