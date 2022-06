F. C. Porto: Wolves e Valência entram na corrida por Sérgio Oliveira

Roma de José Mourinho não acionou cláusula de compra, mas médio internacional português deve mesmo deixar o Dragão neste defeso. Nápoles também ainda não desistiu da contração.

O futuro parecia certo na cidade eterna, mas a Roma não acionou a cláusula de compra do passe de Sérgio Oliveira, fixada nos 13 milhões de euros, e a solução vai passar por outras paragens.

Apesar de ter contrato com os dragões até 2025, o internacional português está no mercado e, neste momento, adivinha-se um duelo entre os ingleses do Wolverhampton e os espanhóis do Valência para um negócio que deve render cerca de 15 milhões de euros à SAD portista. O Nápoles também ainda não desistiu do médio, mas neste momento parece mais certo que a carreira de Oliveira rume à Premier League ou a La Liga.