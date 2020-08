Hoje às 17:00 Facebook

O F. C. Porto contratou o defesa nigeriano Zaidu. O atleta troca o Santa Clara pelos "dragões" com um contrato de cinco anos.

A contratação foi anunciada pelo F. C. Porto na página oficial do clube no Twitter.

Zaidu, de 23 anos, jogava há dois anos no Mirandela, do Campeonato de Portugal, por empréstimo do Gil Vicente, que o contratou em 2016.

O futebolista, natural de Lagos, capital da Nigéria, ingressou no Santa Clara, no início da época de 2019/20, a custo zero. Agora, deve render cerca de quatro milhões de euros aos açorianos.

Com 1,82 metros, o defesa lateral esquerdo é conhecido pela velocidade em campo, como ficou patente no jogo do Santa Clara com o Rio Ave, em julho. Zaidu foi de uma área a outra em nove segundos, servindo, de bandeja, Cryzan para o primeiro golo da partida.