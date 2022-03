Após doze subidas, o preço dos combustíveis desce na próxima semana

Erika Nunes Hoje às 16:09 Facebook

Descida das cotações do petróleo nos mercados internacionais vai permitir o primeiro alívio do ano na fatura do posto de abastecimento em Portugal.

De acordo com a tendência atual, os preços dos combustíveis deverão descer, na próxima semana, em Portugal. Será a primeira descida, ao cabo de doze subidas consecutivas, das quais onze já este ano.

Só no final da semana será possível calcular a descida definitiva, porém, segundo revelaram fontes do setor, ao JN, se fosse calculado esta quinta-feira, o preço do gasóleo deveria descer 19 cêntimos e o da gasolina 14 cêntimos por litro.

Ainda que faltem os cálculos de amanhã para terminar a semana, a descida da próxima semana não deverá andar longe destes valores. Isto significa que o preço médio da gasolina, que está em 2,037 euros por litro, poderá descer para cerca de 1,897 euros por litro, passando o gasóleo dos atuais 1,992 euros por litro para 1,802 euros por litro já na segunda-feira.

Desde o início da guerra na Ucrânia, a 28 de fevereiro, os preços da gasolina e do gasóleo já subiram, respetivamente, 0,205 cêntimos e 0,317 cêntimos. No último ano, a gasolina aumentou 30%, de 1,566 euros para 2.037 cêntimos, e o gasóleo aumentou 45%, de 1,374 euros por litro para 1,992 euros por litro.