Carlos Moedas debate a mobilidade verde com responsáveis europeus

Portugal Mobi Summit Hoje às 12:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A conferência europeia Transport Research Arena, que se realizará em Lisboa, no Centro De Congressos, de 14 a 17 de novembro, vai reunir nesta sessão plenária o presidente da Câmara de Lisboa e o responsável pela área internacional da Infraestruturas de Portugal, Francisco Cardoso dos Reis

A segunda sessão plenária da Transport Research Arena (TRA), dedicada à Mobilidade Verde e à Descarbonização, vai realizar-se no dia 15 de novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, e contará com as presenças, do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (ainda por confirmar), do responsável pela área internacional da Infraestruturas de Portugal, Francisco Cardoso dos Reis, que é também chairman da International Union of Railways (UIC); de Peter Lehnert, vice-presidente da BMW; Henriette Thygesen, CEO para as Frotas e Marcas Estratégicas na Maersk; Patrick Child, vice-diretor geral da Direção Geral do Ambiente da Comissão Europeia e Sabine Klauke, CTO na Airbus / membro do comité executivo da Airbus (estes últimos três oradores ainda por confirmar).

O desafio de se atingir a neutralidade carbónica em 2030 e a mudança nos modos de transporte para a mobilidade suave serão os principais tópicos, considerando o compromisso europeu com o "acordo verde" ou European Green Deal. Acordo que, recorde-se, inclui o objetivo de reduzir as emissões poluentes originadas pelos transportes em 90% até 2050. Para atingir esse objetivo, frisa o site da TRA, a Estratégia de Mobilidade Inteligente e Sustentável é uma peça-chave, focada em aumentar o número de veículos com zero emissões e em ter pelo menos 100 cidades neutras em carbono em 2030.