Decisão amanhã. Fim do corredor aéreo é balde de água fria para o Algarve

Ainda não passaram duas semanas desde a abertura do corredor aéreo entre Portugal e o Reino Unido e já paira a ameaça de que o Governo britânico volte a decretar a obrigatoriedade da quarentena a quem regresse ao país proveniente de terras lusas.

O Reino Unido vai comunicar na sexta-feira se Portugal se mantém ou abandona o corredor aéreo. "Vamos publicar uma decisão amanhã [sexta-feira], com base nos dados existentes e não vou antecipar qualquer juízo de valor", indicou Matt Hancock, o ministro da Saúde britânico, em entrevista esta quinta-feira à Sky News.

"As pessoas devem olhar para os números e apenas viajarem se estiverem preparados para ficar em quarentena - caso o contágio do vírus suba no país de destino", actescentou o governante.

A taxa de infeção nos últimos sete dias foi de 22,9 novos casos por cem mil habitantes, acima dos 20 casos que o Reino Unido estipulou como métrica segura.

No Algarve, o turismo já estava a ganhar algum fôlego. Mas, o fim da luz verde na ponte aérea será "uma notícia muito negativa e uma quebra monumental das expectativas" do setor hoteleiro, cujas perdas estimadas para este ano rondavam os 60 a 75% com a abertura do corredor com o Reino Unido, diz Cristina Siza Vieira, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal.

Aliás, perante esta situação, já há hotéis a facilitar cancelamentos junto de várias agências de viagens e a devolver milhares de euros a clientes com reservas.

A preocupação está instalada, até porque os meses de setembro e outubro são um período de forte procura de ingleses e irlandeses para a prática de golfe.

"Estou muito apreensivo", diz Elidérico Viegas, presidente da associação hoteleira do Algarve (AHETA), até porque "não faz sentido que o Algarve fique de fora do corredor quando tem um número muito baixo de casos, segundo os critérios da União Europeia".

A resolução do Governo britânico não tem só em conta os critérios sanitários. Como sublinha Cristina Siza Vieira, "há outras lógicas que se estão a impor, como "o faça férias cá dentro" e se evite a saída de divisas".

Elidérico Viegas frisa mesmo que a reposição da quarentena se vai refletir na economia do país". "Será um duro revés se amanhã [hoje] for tomada essa decisão", sublinha, por sua vez, João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Logo que o corredor aéreo teve luz verde registou-se "um aumento significativo de reservas e um fluxo notório no aeroporto de Faro", frisa João Fernandes. Também Cristina Siza Vieira reconhece que se sentiu "um boom monumental de pedidos de alojamento e de transporte aéreo" para o Algarve.

Dados

Um milhão num mês

Portugal recebeu um milhão de hóspedes em julho, menos 64% em comparação com o mesmo mês de 2019.

Estrangeiros

Em julho, o país acolheu 305,8 ´mil hópedes estranheiros (-82,8%).

Mercado britânico

No ano passado, o mercado britânico foi responsável por 2,1 milhões de hóspedes, 9,4 milhões de dormidas e quase 3,3 mil milhões de euros em receitas turísticas.