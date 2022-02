Douro é capaz de proteger vinha das mudanças do clima

Eduardo Pinto Hoje às 13:19 Facebook

Instalação de vinhas em zonas mais altas e a opção por castas mais resistentes à seca são soluções.

Períodos de seca extrema, ondas de calor, chuvadas fora de época e violentas trovoadas acompanhadas de granizo. Estes são fenómenos que tendem a ser relacionados com alterações climáticas e que se notam mais a cada ano que passa no Douro Vinhateiro. Mas, não sendo a zona mais afetada no país, há soluções em estudo para as mitigar.

Embora reconheça que o clima tem vindo a mudar na região duriense, João Santos, professor e investigador na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), recomenda "alguma cautela" na hora de "atribuir os eventos extremos às alterações climáticas". É que "a seca sempre fez parte do clima em Portugal e não se pode dizer que a atual é o resultado dessas mudanças". A certeza que dá é que "chove menos no país" e "todas as projeções para as próximas décadas apontam para a continuação dessa tendência".