Douro em destaque no Concurso Vinhos de Portugal 2022

O concurso que premeia os melhores vinhos do país decorreu entre os dias dois e seis de maio e o destaque foi para o Douro. Na categoria Grande Ouro, destaque para a Adega Vidago Villa, que conferiu a Trás-os-Montes a única medalha desta categoria.

A competição contou com mais de 1450 inscrições, o número mais elevado desde o arranque da iniciativa. Os vinhos concorrentes a melhores do ano foram avaliados por especialistas do setor.

Os vencedores foram apresentados na cerimónia de entrega de prémios do Concurso Vinhos de Portugal, que se realizou na sexta-feira, dia seis, no Convento de S. Francisco, em Santarém.

Eis a lista de vencedores

Melhor do Ano - Casa de Santar Vinha dos Amores, 2017, Global Wines

Melhor Varietal Tinto - Quinta da Fonte Souto, 2019, Quinta da Fonte Souto, SA

Melhor Branco Varietal - Casa de Santar Vinha dos Amores, 2017, Global Wines

Melhor Tinto de Lote - Falcoaria Grande Reserva, 2018, Casal Branco Sociedade de Vinhos S.A.

Melhor Lote Branco - Falcoaria Colheita Tardia, 2016, Casal Branco Sociedade de Vinhos S.A.

Melhor Lote Branco - Quinta da Rede Vinha do Pinheiro, 2018, Quinta da Rede

Melhor Espumante - Marquês de Marialva Cuvée Primitivo Brut Nature, 2014, Adega Coop. de Cantanhede

Melhor Licoroso - Bacalhôa Moscatel de Setúbal Superior 20 Anos, 2000, Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A

Nas medalhas de Grande Ouro o destaque vai para a região do Douro, que também contou com medalhas de Ouro e Prata.

Na categoria Grande Ouro, também importa destacar a Adega Vidago Villa, que conferiu a Trás-os-Montes a única medalha desta categoria. O vinho destacado foi o Vidago Villa Grande Reserva Tinto, 2018, que já havia ganho a medalha de Ouro em 2020, na primeira vez que foi colocado a concurso.

A 1ª fase do Concurso Vinhos de Portugal decorreu nos dias dois, três e quatro de maio, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, onde se realizaram sessões técnicas de prova. Neste período, os produtores estiveram a ser avaliados por júris, nacionais e internacionais.

Nos dias cinco e seis de maio, o Grande Júri reuniu para a 2ª fase do Concurso, momento em que foram eleitos os Grandes Ouros e os Melhores no Ano. Os vencedores foram conhecidos no dia seis, no Convento.