Empresa de influenciador digital Fx Papi não está autorizada em Portugal, alerta CMVM

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou na quarta-feira para facto de a entidade Forex Gods, do influenciador Miguel Pereira, mais conhecido no Instagram por Fx Papi, não estar autorizada nem habilitada a exercer intermediação financeira em Portugal. Este é o quarto alerta envolvendo influenciadores emitido pelo regulador em menos de um mês. Todos são visados na petição pública que pede às autoridades uma investigação a influenciadores digitais portugueses.

Em comunicado publicado no site oficial, a CMVM adverte que a entidade (que atua através do website e página de instagram) "não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira."

O regulador aconselha, por isso, os investidores a "consultar a lista de intermediários financeiros autorizados" ou a lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços, bem como a "lista de analistas financeiros independentes", na sua página da Internet.

"Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a entidade acima identificada poderão contactar a CMVM através dos contactos gerais, por contacto telefónico 213177000 ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt ou, ainda, através do Apoio ao Investidor, por contacto telefónico 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt", refere ainda o regulador.

Este é o quarto alerta envolvendo influenciadores emitido pelo regulador em menos de um mês. A CMVM já tinha chamado à atenção para a empresa "Blvck Network", do youtuber Diogo Figueiras, mais conhecido por Windoh, em meados de março. Na sexta-feira, voltou a fazê-lo para as empresas do youtuber David Soares, mais conhecido por David GYT, e para a Trading Jar, do influenciador de Braga "James Wilson", como noticiou o JN.