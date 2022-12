Há cinco vezes mais ricos do que em 2014

Unidade especial do Fisco acompanha quase cinco mil contribuintes. Só as grandes empresas pagaram 18 mil milhões de euros em impostos, 40% da receita total.

A Unidade de Grandes Contribuintes (UGC) que fiscaliza as maiores fortunas e as empresas mais ricas está a acompanhar cinco vezes mais contribuintes do que em 2014, o primeiro ano completo de atividade desde a sua criação. Ao todo são 4923 contribuintes acompanhados, dos quais 3321 são empresas e 1602 são cidadãos. Os grandes contribuintes representam 40% do total da receita fiscal proveniente das empresas sediadas em Portugal.