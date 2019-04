Já há postos a ficar sem combustível devido à greve dos motoristas

Salomé Filipe Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Prio prevê que até ao final desta terça-feira quase metade dos postos esgotem os depósitos de gasóleo ou gasolina e que o mesmo possa acontecer com as restantes marcas na quinta-feira.

A greve dos motoristas de matérias perigosas está a afetar o transporte de combustíveis. Há postos que já estão a ficar sem combustível.

A meio da tarde desta terça-feira, pelo menos dois postos de combustível, em Aveiro, já não tinham gasóleo disponível para abastecimentos, devido à greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas.

Tanto no posto da Galp, junto ao Aveiro Shopping ​​​​​​​Center, como no da Prio, no hipermercado Pingo Doce, apenas conseguiam abastecer veículos a gasolina, o que obrigou os automobilistas a procurar outras alternativas na cidade.

A Prio prevê que até ao final desta terça-feira quase metade dos seu postos esgotem os depósitos de gasóleo ou gasolina e que o mesmo possa acontecer com as restantes marcas na quinta-feira.

A ANA - Aeroportos de Portugal admitiu que "os nossos aeroportos podem ter disrupções de serviço ao nível operacional", devido à falta de combustível.