Portugueses gastaram mais de 13 milhões com carros de luxo

Vendas da Lamborghini, Bentley e Ferrari subiram até final de setembro. Ligeiros cresceram e Tesla comercializou seis veículos elétricos por dia.

Os portugueses estão a gastar mais com os carros novos mais caros. Até setembro, foram pagos, pelo menos, 13,5 milhões de euros na Lamborghini, Bentley e Ferrari, segundo os cálculos do JN/Dinheiro Vivo, utilizando os preços dos modelos mais baratos daquelas marcas.

É um aumento de cerca de cinco milhões de euros só para estas três marcas de luxo, as mais caras do mercado nacional, mais 58,6% face ao mesmo período do ano passado.

A Lamborghini é a marca de luxo que mais cresce desde o início do ano: foram vendidas 18 unidades, mais do triplo dos cinco superdesportivos comercializados em 2018, segundo dados divulgados ontem pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

A Bentley foi a segunda marca de luxo que mais cresceu, passando de 13 para 19 unidades. A Ferrari subiu dos 19 para os 21 carros vendidos desde o início do ano.

