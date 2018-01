Quem é Antonoaldo Neves, o novo presidente da TAP

Hoje às 14:08 Facebook

Antonoaldo Neves, até agora administrador responsável pela área comercial da TAP, vai ser o novo "homem-forte" da companhia aérea portuguesa, devendo ser eleito na assembleia-geral de acionistas, marcada para 31 de janeiro.

Segundo dados biográficos disponibilizados pela TAP, o sucessor de Fernando Pinto na presidência executiva da companhia conta com mais de 25 anos de experiência como "gestor de perfil internacional".

Enquanto administrador comercial, Antonoaldo Neves, de dupla nacionalidade (brasileira e portuguesa) e licenciado em Engenharia Civil, integrava o Conselho de Administração e a Comissão Executiva da companhia, além de ter participado no processo de privatização da TAP.

Antes de se mudar de São Paulo para Portugal, foi presidente executivo da Azul Linhas Aéreas, onde se envolveu no processo de fusão com a Trip, em 2012, em conjunto com David Neeleman, acionista da TAP, através do consórcio Atlantic Gateway.

Ainda na Azul, envolveu-se na entrada da companhia nas Bolsas de Nova Iorque (Estados Unidos da América) e de São Paulo (Brasil), bem como na expansão internacional da Azul.

Antonoaldo Neves integrou a equipa da consultora McKinsey, onde desenvolveu diversos projetos de aviação e de infraestruturas no setor privado na América Latina, tendo ainda sido membro do Conselho de Administração da Infraero, a empresa brasileira de aeroportos, ficando responsável pelo planeamento do setor aéreo brasileiro entre 2011 e 2012.

Foi também diretor executivo da construtora brasileira Cyrela, entre 2010 e 2012, e começou a carreira na Odebrecht, como Engenheiro de Montagem de Obras Eletromecânicas.

É licenciado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, possui um MBA pela Darden School of Business da Universidade de Virgínia (EUA) e um mestrado em Finanças Corporativas pela PUC do Rio de Janeiro.

Antonoaldo Neves nasceu a cinco de março de 1975 em Salvador, sendo o seu avô de Oliveira de Azeméis.

Casado, tem três filhos e escolheu Cascais para viver com a família, tendo como passatempos futebol, corrida e ciclismo ao ar livre.

Fernando Pinto anunciou, esta quinta-feira, que vai deixar a presidência executiva da TAP, ao fim de 17 anos, numa carta dirigida aos funcionários da companhia aérea portuguesa.

Na mesma missiva, Fernando Pinto informou que permanecerá na companhia aérea portuguesa como assessor "nos próximos dois anos".

A TAP é detida em 50% pelo Estado, através da Parpública, em 45% pelo consórcio da Atlantic Gateway e em 5% pelos trabalhadores.